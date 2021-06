Tuttosport, prima pagina: “Kaio Jorge, scatto Milan”

Tuttosport mette in tagli alto, della sua prima pagina in edicola oggi, il Milan e la trattativa per Kaio Jorge. Attaccante del Santos

In taglio alto spazio al Milan e al mercato, con la pista che porta in Brasile, al giovanissimo attaccante del Santos Kaio Jorge. Soli 19 anni, ma tanti ammiratori pronti a farlo arrivare in Europa. sia il club rossonero, che la Juventus, avrebbero messo gli occhi sul ragazzo, e tutte e due sono pronte a contenderselo. Finora ha messo insieme 20 presenze tra Serie A, Copa do Brasil, Copa Libertadores e prima fase del Brasilerao. Sei goal e due assist a referto. Punta centrale e piede destro, convocato nella nazionale Under 20, non ha ancora fatto il suo esordio. Nonostante la giovane età però di Kaio Jorge si parla tantissimo, come uno dei nuovi craque del calcio sudamericano. Uno di cui si parlerà tantissimo in futuro, inutile dire che sono già stati fatti tantissimi paragoni con i campioni del passato. L'intenzione delle società europee è quella di fargli ripercorrere le tappe della carriera di Gabriel Jesus. Il Milan però dovrà guardarsi dalla concorrenza e sopratutto prepararsi a mettere mano al portafogli.

Tutti i nomi per l'attaccante che manca a Pioli

Maldini e Massara sono sempre alla ricerca di un attaccante per l prossima stagione. Mandzukic ha salutato, Ibrahimovic allungherà i tempi del suo ritorno in campo, dato che dovrà operarsi al ginocchio. I rossoneri hanno bloccato Olivier Giroud, ed ora aspettano solo il via libera del Chelsea, che dovrebbe liberarlo a parametro zero. Potrebbe però arrivare anche un'altra punta oltre al francese e Kaio Jorge s'inserisce nella girandola di nomi che sono stati accostati al Diavolo. Da Vlahovic, a Scamacca, passando per Raspadori e Belotti.

Elliott avalla il colpo

Il fondo Elliott, proprietario del club meneghino, avrebbe però dato il suo consenso alla trattativa. Il calciatore, infatti, rientra nei parametri scelti per il mercato e adesso si aspetta l'affondo decisivo da parte del Diavolo.