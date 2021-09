Tuttosport, prima pagina: “Juve, tutto su Dybala”

La prima pagina di oggi del noto quotidiano sportivo nazionale, Tutttosport.

MILANO - Ecco la prima pagina del 1 settembre 2021 di Tuttosport uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani.

IL COMMENTO DI TUTTOSPORT - Sono state ore frenetiche e bollenti all'Hotel Sheraton di Milano nell'ultimo giorno di calciomercato. Le trattative sono andate avanti fino alle 20, presidenti e direttori sportivi hanno lavorato senza sosta nelle ultime ore rimanenti per acquisti e cessioni last minute da regalare ai propri allenatori. C'è chi ha completato la rosa prima del 31 agosto, chi invece ha aspetto l'ultimo momento per puntellare l'organico. Ecco tutti i movimenti di questa folle giornata di calciomercato estivo.

IL COLPO JUVE - Colpo in prospettiva per la Juve. I bianconeri hanno acquistato a titolo definitivo il trequartista classe 2002 Mohamed Ihattaren dal Psv Eindhoven. Inserito nel 2019 dalla UEFA nella lista dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020, il calciatore olandese è stato girato in prestito alla Sampdoria e potrà acquisire esperienza nel nostro campionato agli ordini di Roberto D'Aversa. Un destino già segnato per Mohamed Ihattaren. Il giocatore di origini mariocchine ha infatti superato il record che al Psv apparteneva a Ronaldo il Fenomeno, diventando il più giovane marcatore del club nelle competizioni europee all’età di 17 anni e 303 giorni dopo il gol realizzato a dicembre 2019 contro il Rosenborg in Europa League.

IL COMUNICATO UFFICIALE - La Juve ha dato il benvenuto al calciatore con una nota ufficiale: "Classe 2002, 19 anni compiuti da poco (lo scorso 12 febbraio), Mohamed Amine Ihattaren è un centrocampista di classe e talento innati. La Juventus ufficializza la sua acquisizione dal PSV Eindhoven, squadra in cui ha militato finora anche nel settore giovanile. Per lui un contratto con scadenza 2025. Si diceva, Ihattaren nasce e cresce nel vivaio del PSV. Originario di Utrecht, sempre in Olanda, inizia la trafila delle giovanili dal 2010 nella squadra biancorossa, con cui esordisce nel calcio professionistico nel 2018. Sono 74, da allora, le presenze con il team di Eindhoven in totale, con 10 gol segnati. Rapido nei movimenti, accompagnato da una tecnica eccellente, Ihattaren è un centrocampista offensivo, può giocare sulla trequarti ma variare anche su tutto il versante d’attacco. Alcuni facts che ne certificano la qualità: fra i giocatori che, dall’inizio dell’Eredivisie 2018/19 (appunto, la sua stagione d’esordio), contano almeno cinque gol all’attivo nella competizione, è il terzo più giovane in assoluto. Inoltre, lo scorso 12 dicembre 2019 è diventato il più giovane marcatore del PSV in competizioni europee (17 anni e 303 giorni). Per lui inizia adesso una nuova avventura, quella italiana".