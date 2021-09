Tuttosport, prima pagina: “Juve e Inter stop. In campionato fuga per 3!”

Tuttosport, prima pagina MILANO – Ecco la prima pagina del 13 settembre 2021 di Tuttosport uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani. LA ROMA SUPERA IL SASSUOLO – Partita spettacolare per la panchina numero 1000 di...

LA ROMA SUPERA IL SASSUOLO - Partita spettacolare per la panchina numero 1000 di José Mourinho : allo Stadio Olimpico la Roma supera in pieno recupero il Sassuolo per 2-1 . Match a grande intensità, con tante occasioni e ritmi altissimi. Situazione di parità con i gol di Cristante nel primo tempo a cui risponde Djuricic nel secondo. Al 91' però arriva il gol vittoria di El Shaarawy che fa esplodere i tifosi. La Roma rimane quindi insieme a Napoli e Milan a punteggio pieno, con tre vittorie in tre partite.

LE PAROLE DI PIOLI - L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha risposto alle domande dei giornalisti di Dazn dopo la vittoria dei rossoneri contro la Lazio, ottenuta col risultato di 2-0 grazie alle reti di Leao e Ibrahimovic: "Dovevamo dimostrare le nostre potenzialità e far vedere che il Milan gioca bene. Queste sono partite di grande livello, noi abbiamo messo piu qualità di loro e abbiamo vinto". Il tecnico milanista si sofferma sui due marcatori del match, Leao e Ibra: “Leao è un punto di forza, così come tutti i giocatori giovani deve ancora lavorare ma salta sempre l’uomo così come Rebic, allenare questi giocatori con caratteristiche diverse e poter scegliere in base alla situazioni mi dà equilibro. Tutti sono disponibili al sacrificio. Zlatan non giocava da quattro mesi, sono contento di come è entrato e starà ancora meglio le prossime gare. Ibra non invecchia mai, ha una passione aldilà del talento che gli dà il vero fuoco. Si allena con piacere, compete sempre per vincere sia in partita che in allenamento". Sulla prestazione di Florenzi: "Florenzi si è lamentato in campo per i pochi palloni giocati ma è stato importante tatticamente. Dobbiamo trovare soluzioni offensive efficaci che lo coinvolgano".