Tuttosport, prima pagina: “Italia record, ma ora vinci!”

Tuttosport, prima pagina MILANO – Ecco la prima pagina del 6 settembre 2021 di Tuttosport

IL RACCONTO DI TUTTOSPORT - Una buona occasione fallita da Immobile, un gran tiro a giro di Insigne fuori di un soffio, una macroscopica chance sciupata da Berardi e Jorginho che si lascia ipnotizzare dagli undici metri da un Sommer in serata di grazia: è il riassunto dello 0-0 dell'Italia a Basilea contro la Svizzera. Gli azzurri di Mancini campioni d'Europa in carica guidano ora il girone di qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar 2022 con 11 punti: gli elvetici, però, a quota 7 con due gare in meno, hanno ora l'opportunità di portarsi in testa.