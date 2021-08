Tuttosport, prima pagina: “Fiasco e Fiaschi Juve. Cairo a zero…”

La prima pagina di oggi del noto quotidiano sportivo nazionale, Tutttosport.

Non poteva iniziare peggio il dopo Cristiano Ronaldo per la Juventus, incapace di segnare un gol all’Empoli e sconfitta meritatamente allo Stadium dalla squadra di Andreazzoli. Ad appena un punto dopo due partite, per giunta contro due avversarie di valore oggettivamente inferiore, al di là di quello che si è visto in campo, a Massimiliano Allegri non resta che sfruttare la sosta per le nazionali per trovare un nuovo assetto (aiutato magari anche dal mercato) e recuperare anche mentalmente i suoi in vista della durissima trasferta di Napoli. Sosta in cui dovrà però fare a meno di gran parte della rosa, il che complica decisamente il suo compito.