Tuttosport | Prima Pagina: “Fede, tu sei leggenda”

LE PAROLE DELLA PELLEGRINI - "E' stato un bel viaggio. Mi sono goduta la finale dall'inizio alla fine - le parole della Pellegrini a RaiSport dopo la gara - tra qualche giorno farò 33 anni ed è giusto così. Ringrazio tutti quelli si sono svegliati di notte per seguirmi dall'Italia e hanno tifato per me. Di solito non entro sorridendo e non esco sorridendo dalla vasca. Oggi è stato tutto bello, anche mentre nuotavo, non si vedeva, ma sorridevo. Era il momento giusto per me, mi hanno detto che queste cose si capiscono, come accendere e spegnere la luce. A questo sport io ho dato e ricevuto tutto quello che potevo. Quella di oggi è stata una delle gare più difficili e sicuramente una di quelle che ricorderò". Poi aggiunge: "Ho sempre accettato i cambiamenti che la mia vita mi ha messo di fronte cercando una reazione immediata. Sapevo che il posticipo dei Giochi avrebbe cambiato un po' le carte in tavola, è stato così per tutti non solo per me, ma non mi andava di chiudere la mia carriera solo perché avevano rinviato di un anno. Abbiamo fatto veramente tutto il possibile, io sono molto serena".