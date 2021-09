Tuttosport, prima pagina: “E questi vogliono giocare nella Juve”

La prima pagina di oggi del noto quotidiano sportivo nazionale, Tutttosport.

NERVI TESI POST JUVE-MILAN, LA GAZZETTA SPIEGA COSA TRAPELA - In un video è condensata almeno parte della rabbia di Allegri, che esce dal campo a fine partita visibilmente adirato: "Por... tr.... - urla il tecnico - e questi vogliono giocare nella Juve...", uno sfogo rabbioso rivolto ai suoi giocatori ma senza destinatario espresso. L'allenatore si era poi presentato in sala stampa dopo mezz'ora, per le sue abitudini un intervallo assai lungo. Probabile ci sia stato un confronto acceso negli spogliatoi. Quel che è trapelato è un diverbio fra Szczesny e Rabiot, che ha avuto i suoi prodromi in campo, poco prima del gol di Rebic, e il suo seguito nel post partita, con altre accuse sulla responsabilità del gol.

ALLEGRI SUI CAMBI SBAGLIATI - “Ho sbagliato cambi perché dovevo mettere magari gente più difensiva, tanto ormai la partita era in cassaforte e ho sbagliato”. Alla vigilia Allegri aveva detto che questa partita gli sarebbe servita anche per capire chi è più adatto a cambiare una partita dalla panchina e chi meno, e in questo senso una risposta l’ha avuta. Ancora: “Bisogna capire il momento della partita. Ogni palla diventa pesante, sia quando ce l’hai nei piedi ma soprattutto quando non hai la palla”. E soprattutto: “Se in quei 15 minuti non si capisce l’importanza del risultato, se non si mettono da parte le robe personali e ci mettiamo a disposizione della squadra, a costo di... anche se sono una punta di fare il terzino, poi le partite non le porti a casa”. Una punta che deve fare il terzino, appunto. Che in verità poi vale per tutti e tre i cambi fatti.