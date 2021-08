Tuttosport, prima pagina: “CR7 United, ma Juve sempre nel cuore”

Tuttosport, prima pagina MILANO – Ecco la prima pagina del 28 agosto 2021 di Tuttosport uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani. L’OPINIONE DI TUTTOSPORT – Cristiano Ronaldo non va al City, ma...

L'OPINIONE DI TUTTOSPORT - Cristiano Ronaldo non va al City, ma allo United. Adesso è ufficiale. Resta sempre Manchester, ma la sponda è quella che conosce già benissimo e dove ha iniziato il suo viaggio nel grande calcio. Niente tradimenti del passato, dunque, ma ritorno nella sua unica casa inglese. Romantico? Beh, per non sbagliarsi CR7 ha chiesto e ottenuto lo stesso trattamento economico che gli garantiva la Juventus (30 milioni netti a stagione) e strappato un biennale (il City voleva farli firmare un contratto annuale con opzione sul secondo) che lo porterà a scadenza quando avrà quasi 39 anni. La Juventus, invece, ottiene una cifra inferiore ai 28 milioni di euro che aveva fissato come prezzo del giocatore, così che dovrà registrare una minusvalenza a bilancio. Non è ancora ufficiale il prezzo che pagherà il Manchester, ma dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni. E il primo acquisto del dopo Ronaldo sarà Moise Kean.