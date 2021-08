Tuttosport, prima pagina: “CR7 RESTA”

Ecco la prima pagina del 22 agosto 2021 di Tuttosport uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani.

Redazione Il Milanista

Tuttosport, prima pagina

MILANO - Ecco la prima pagina del 22 agosto 2021 di Tuttosport uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani.

«Ronaldo mi ha detto che resta alla Juve»: è Massimiliano Allegri che chiude la telenovela intorno al fuoriclasse portoghese. Nel rispondere a una domanda in conferenza stampa il tecnico della Juventus conferma la permanenza di CR7 con la maglia bianconera. «A me l’ha detto che rimane qui - dice Allegri -. E domani sarà a disposizione. È un valore aggiunto che garantisce un numero importante di gol. Non c’è una gestione Ronaldo e una gestione Juve, è sempre una gestione di squadra».

Alla vigilia del debutto in campionato a Udine Allegri indica la griglia. «La Juve è favorita? Solitamente lo è chi vince lo scudetto, noi siamo all’interno di quel gruppo di 6-7 squadre che possono vincerlo. Dubbi e incertezze ce ne sono e ci devono essere per creare attenzione e concentrazione sul lavoro. È normale che la Juve parta per vincere ogni competizione alla quale partecipa, sarà un campionato molto equilibrato, bisogna viaggiare con un’andatura da crocere, senza picchi da 100 chilometri l’ora per poi scendere a 30, ma con una media di 80-90».

Allegri abbraccia finalmente Locatelli, l’ultimo acquisto bianconero. «Sono contento del suo arrivo, è cresciuto ed è diventato un giocatore importante. Non è in condizione ottimale, ha lavorato poco. Viene a Udine, se c‘è bisogno di 15-20 minuti... Poi avrà una settimana per prepararsi e dopo la sosta sarà in buone condizioni. Dybala? Quest’anno si è presentato come nel 2015, al suo primo anno di Juve, con la voglia di riconquistare la Juve. Sa che le ultime due annate non sono state all’altezza delle sue potenzialità, si è presentato bene sia a livello mentale sia tecnico e lo sta dimostrando con intensità negli allenamenti. Se gioca sarà capitano»