Tuttosport | Prima pagina: “Cr7 conto alla rovescia”

Ronaldo sì, Ronaldo no, questo è il dilemma: ma la risposta a quest'amletica domanda potrebbe arrivare entro la fine della settimana

Redazione Il Milanista

Tuttosport, prima pagina

Torino - Ecco la prima pagina del 19 luglio 2021 di Tuttosport uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani.

Un bottino un po' scarno per un giocatore che, come lui, è abituato a vincere sempre e tanto. Un'avventura un po' deludente quella in bianconero, con cui non ha sfiorata, nemmeno una volta, l'ipotesi di vincere l'ennesimo pallone d'oro. Anzi sembra che il campione di Funchal stia perdendo terreno rispetto al suo rivale di sempre.

Il futuro del 7 bianconero

Il calciatore è atteso a Torino per parlare con la dirigenza, che vuole ricevere una risposta al più presto, ma Ronaldo e il suo entourage non sembrano ancora pronti a decidersi. C'è però chi dice, che nel frattempo, Jorge Mendes si stia guardando intorno per trovare un0alternativa altrettanto valida.

Nedved ha spiegato che domenica 25 luglio il calciatore dovrebbe rientrare a Torino, dopodiché Cr7 sosterrà le visite mediche e si metterà a servizio di Massimiliano Allegri. Il dirigente ha spiegato: "Cristiano è in vacanza. Non abbiamo ricevuto dal suo staff nessun riscontro della sua volontà di andar via". Tutto tranquillo a detta dei rappresentanti della Vecchia Signora ma perché è così difficile crederci?

Ad insinuarci il dubbio saranno stati: i tanti gesti di stizza del professionista portoghese; le voci che lo volevano vicinissimo al Psg; o le enigmatiche parole rilasciate durante l'Europeo appena finito: "Il mio futuro alla Juve o altrove? Quello che verrà, sarà il meglio".

O ancora l'enigma via social? L'attaccante, accanto alla sua Rolls-Royce, ha stuzzicato tifosi e popolo del web con una didascalia indiscreta: "Giorno di decisioni". Insomma continua il tormentone sul suo futuro calcistico, chissà cosa di riserverà questa sessione di mercato.