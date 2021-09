Tuttosport, prima pagina. “Cherubini esalta la Juve, l’Inter…”

La prima pagina di oggi del noto quotidiano sportivo nazionale, Tutttosport.

Ecco la prima pagina del 10 settembre 2021 di Tuttosport

CAPITOLO JUVENTUS, TUTTOSPORT INTERVISTA IL DS CHERUBINI - «Quando Ronaldo ci ha detto che voleva andare via abbiamo avuto un solo pensiero. E non era: esce Cristiano dobbiamo sostituirlo. Era: esce Cristiano, dobbiamo anticipare il futuro. Kean non è il sostituto di CR7, ma l'elemento di un piano per continuare a vincere, ma con un altro progetto». Parole di Federico Cherubini, responsabile dell'area calcio della Juventus.

L'APPROFONDIMENTO SUL RINNOVO DI DYBALA - Jorge Antun non parte. Rimane a Torino a cercare l’accordo per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala. A suo modo una buona notizia per la Juventus, perché anche se la distanza fra la domanda e l’offerta resta consistente, è altrettanto importante la volontà di trovare un accordo. Il succo è questo, perché al momento non ci sono appuntamenti in vista, per lo meno non sono annunciati, perché in queste settimane piccoli contatti ci sono sempre stati.

CAPITOLO INTER, L'ANALISI DI PEDULLA' - Alfredo Pedullà si è espresso a proposito della sfida fra Sampdoria-Inter: «È una trappola perché non ci sono partite facili, diciamo una cosa banale. Però l’Inter ha fatto un grandissimo lavoro: se pensiamo all’Inter di marzo, aprile o maggio e a quella di adesso bisogna fare i complimenti. Non è che navigava a vista, peggio: sono andati via i due pezzi più importanti e li hanno sostituiti brillantemente. Si sono rimessi in carreggiata e per me hanno fatto un lavoro eccezionale, quasi inaspettato: non perché non ne fossero capaci, ma perché era poco il tempo e doveva mantenere la competitività. Il gioco degli incastri è stato fantastico: dovevi aspettare uscisse Romelu Lukaku per prendere Denzel Dumfries. L’Inter ha già una solidità come se Simone Inzaghi fosse lì da cinque-sei mesi».