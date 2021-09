Tuttosport, prima pagina: “Che Italia nel Volley e nel ciclismo!”

La prima pagina di oggi del noto quotidiano sportivo nazionale, Tutttosport.

ANCORA UNA VOLTA CAMPIONI D'EUROPA - L' Italia di pallavolo maschine si laurea campione d'Europa : la nazionale di Fefè De Giorgi bissa il successo della selezione femminile e vince il Campionato Europeo 2021 , superando in finale per 3-2 (22-25, 25-20, 20-25, 25-20, 15-11) la Slovenia del tre volte campione d'Italia Giuliani. Gli azzurri non vincevano il trofeo continentale dal 2005: son sette adesso i successi nel torneo, solo l'Unione Sovietica ha fatto meglio con dodici. A Katowice gli azzurri soffrono tremendamente i centrali avversari e non sono precisi come al solito in battuta: decisivo l'ingresso di Romanò e le solite ottime prestazioni di Michieletto , Lavia e Anzani . Nella finalina la Polonia batte 3-0 la Serbia e si piazza al terzo posto.

E SU JUVE-MILAN, LE PAROLE DI STEFANO PIOLI - "Noi siamo venuti qua per vincere la partita. Juve migliore nei primi 20', abbiamo subito ma poi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Nel secondo tempo meglio noi, una prestazione positiva. Abbiamo provato a vincerla". Con un gol di Rebic il Milan aggancia la Juve e strappa un pareggio dall'Allianz Stadium, ma per Pioli poteva starci anche la vittoria dei suoi ragazzi: "Non abbiamo fatto una prestazione inferiore. Oggi giocavamo contro una grande squadra come la Juve. Abbiamo fatto calcio, ma possiamo crescere. Il gol lo abbiamo subito da un calcio d'angolo nostro, un grave errore. Poi la Juve si è difesa bassa, ma non sono mancati spirito, idee e qualità. Abbiamo cercato il risultato per tutta la gara". Una gara iniziata male per i rossoneri, subito gelati dalla rete di Morata, ma alla fine un buon punto per la formazione di Pioli che elogia il numero 12 del Diavolo al fischio finale: "Un giocatore che ha intensità e abilità, importante per la sua duttilità. Ci sta dando una mano in assenza di Ibra e Giroud. Ha giocate importanti che possono rompere le partite".