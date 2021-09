Tuttosport, prima pagina: “Allegria in casa Juve, Inter stop”

La prima pagina di oggi del noto quotidiano sportivo nazionale, Tutttosport.

IL COMMENTO DI GASP ALL'IMPRESA SFIORATA DELLA DEA - "Ci sono stati momenti a favore di una squadra e momenti a favore dell'altra, è stata una grande partita tra due compagini che hanno cercato di vincere. Non ci siamo mai tirati indietro nel tentativo di prendere quelle davanti, usciamo da questa partita molto più consapevoli e forti". Lo ha detto il tecnico dell' Atalanta , Gian Piero Gasperini, intervistato da Dazn dopo il pareggio in casa dell' Inter . "Siamo andati vicini a perdere con il rigore e vicino a vincere con il gol di Piccoli.

SIMONE INZAGHI COMUNQUE SODDISFATTO - Inzaghi è comunque soddisfatto: "È stata una partita molto emozionante, rimane l’amaro in bocca per quel secondo tempo e le occasioni avute, avremmo meritato qualcosa in più, senza togliere niente all’Atalanta. Ci siamo disuniti dopo il rigore sbagliato, ma per il resto si è vista un’ottima Inter contro una squadra molto forte", ha detto a Dazn.