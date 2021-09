Tuttosport, prima pagina: “Gemelli d’Italia, Kean e Raspadori travolgono la Lituania”

Tuttosport, prima pagina MILANO – Ecco la prima pagina del 9 settembre 2021 di Tuttosport uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani. ITALIA FORZA 37, IL COMMENTO DI TUTTOSPORT – “Non potevano certo essere due...

ITALIA FORZA 37, IL COMMENTO DI TUTTOSPORT - " Non potevano certo essere due pareggi di fila contro Bulgaria e Svizzera a mettere in discussione i campioni d'Europa. L'Italia scaccia le critiche e schiaccia la Lituania , un 5-0 che restituisce una Nazionale vincente, bella (lo è stata anche nelle altre due partite, a dire il vero) e di nuovo letale sotto porta, con Kean e Raspadori in luce: doppietta per il primo, un gol e mezzo per il secondo perché segna e propizia l'autorete di Utkus. Anche Di Lorenzo entra nel tabellino e chiude la cinquina azzurra, fondamentale per allungare sulla Svizzera seconda (fermata sullo 0-0 dall'Irlanda del Nord e prossima avversaria degli Azzurri nello scontro diretto del 12 novembre), consolidare la vetta nel gruppo C a 14 punti (+6) e raggiungere i 37 risultati utili consecutivi . Imbattibili".

MANCINI PUO' ESULTARE - “Nonostante la perdita di tanti giocatori, i ragazzi hanno risposto bene. La squadra avversaria non era di grande valore, però fare 5 reti non è così semplice”. Roberto Mancini non potrebbe essere più felice dopo la goleada di Reggio Emilia contro la Lituania. Anche e soprattutto per il pari della Svizzera in Irlanda del Nord. “L’importante è mantenere la calma, così non avremo problemi in futuro - le parole del ct dell'Italia a Rai Sport - Raspadori? È pronto, sta con noi dall’Europeo, ha qualità e ha bisogno di giocare e fare esperienza. È tutto nelle loro teste e nei loro piedi, parlo anche per Kean. Hanno un grande futuro, dipende da loro. Jorginho titolare per la terza di fila? Avevo bisogno di un giocatore in grado di tenere ordine. Felici per il record di risultati utili consecutivi”.