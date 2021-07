Tuttosport | Niente da fare per il Milan: “Pjanic vuole i bianconeri”

Il centrocampista bosniaco, avvicinato nelle scorse settimane al Milan, sembra ponto per tornare in Italia ma solo per la Vecchia Signora

Redazione Il Milanista

Tuttosport, prima pagina

Torino - Ecco la prima pagina del 31 luglio 2021 di Tuttosport uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani.

La prossima stagione di Serie A sembra che sarà caratterizzata da grandi ritorni, cambi di sponde e tante sorprese. Infatti, sono molte le big, che faranno di tutto in questa stagione per cercare di tornare ai vertici: dalla Juventus che vuole il rilancio con il ritorno di Allegri; all’Inter che si affida ad Inzaghi per difendere il titolo; fino al Milan, tornato in Champions sotto la guida di Pioli.

Ma il prato verde non è l'unico campo di battaglia dove si sfideranno questi club super blasonati, infatti, proprio juventini e rossoneri si affronteranno, in ottica calciomercato, nelle prossime settimane. Entrambe le società hanno bisogno di ridisegnare il loro centrocampo: la Vecchia Signora dovrà rimodellare la disastrosa mediana dell'anno scorso, che ha portato solo delusioni; mentre i diavoli sono alla ricerca di un uomo da affiancare a Frank Kessié.

Pjanic ha già scelto

Pjanic nella Milano rossonera, il Barcellona aveva offerto il cartellino dell’ex-Juve a Stefano Pioli, che da tempo è alla ricerca di un uomo per la mediana. La vera intenzione dei blaugrana era quella di mettere sul piatto il bosniaco in quel di Milanello per uno scambio con Ismael Bennacer. Entrambi i centrocampisti hanno una valutazione di 40 milioni e tutto sembrava perfetto per un affare alla pari.

A mettere i bastoni fra le ruote al club di Via Aldo Rossi però ci si è messa la volontà dello stesso calciatore. Prima ancora che lo scambio prendesse piede, l'ombra del ritorno a Torino pare che abbia fatto fumare l'affare.

Infatti il centrocampista bosniaco sapute del ritorno dell'allenatore toscano alla corte della Vecchia Signora ha chiuso a tutti gli altri club. A Confermare il tutto arrivano le parole di Ariedo Braida: "Ho incontrato Miralem a Barcellona, punta solo al bianconero".