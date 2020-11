MILANO – Il Milan è alla continua ricerca di nuovi giovani talenti mandando i propri scout in giro per il mondo, ma avendo sempre un occhio di riguardo per i giocatori italiani. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza avrebbe adocchiato un giovane centrocampista del Genoa Nicolò Rovella. Il classe 2001 ha già esordito in Serie A ed ha stupito molti addetti ai lavori. Il Milan è alla finestra, ma oltre ai rossoneri ci sono anche Juventus, Napoli e Inter.