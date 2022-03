Verso Milan-Empoli: tutti i possibili duelli del match di domani sera

Domani sera il Milan affronterà a San Siro i toscani. Vediamo insieme quali possono essere i duelli della gara.

Redazione Il Milanista

Tutto pronto per l’inizio della 29esima giornata di campionato. Il Milanscenderà in campo domani sera a San Siro contro l’Empoli. Ecco tutti i possibili duelli del match, pubblicati dalla società meneghina sul sito acmilan.com:

OLIVIER GIROUD vs ANDREA PINAMONTI

Ecco i bomber, gli attaccanti di peso. Giroud dopo essersi sbloccato in trasferta a Napoli ritorna a San Siro, lo stadio dei suoi gol: dieci degli undici stagionali - otto in Serie A - li ha realizzati proprio a Milano. Finora Olivier ha segnato più dell'avversario (fermo a nove marcature) e servito anche più assist (tre a uno), però Pinamonti sta giocando un'ottima annata ed è una delle carte migliori dell'Empoli: è il giocatore dei toscani con il maggior numero di gol - anche se è a secco da un mese, in trasferta da fine ottobre -, tiri nello specchio (21) e fuori dallo specchio (28). Entrambi hanno la doppia cifra in campionato nel mirino: Giroud potrebbe diventare il terzo francese della storia del Milan in grado di raggiungere questo traguardo in un singolo torneo, dopo Papin (nel 1992/93) e Ménez (nel 2014/15); per Pinamonti potrebbe essere la prima volta in carriera in A, diventando in generale il nono e nello specifico il più giovane a riuscirci con la maglia azzurra. Fari puntati, da loro dipenderà molto.

FRANCK KESSIE vs NEDIM BAJRAMI

Centrocampisti offensivi, Kessie all'occorrenza e Bajrami di ruolo. La novità di Franck in posizione più avanzata si era vista proprio contro l'Empoli all'andata, riproposta di recente nel Derby e a Napoli. Verdetto finale di allora: doppietta in meno di un tempo. Al Castellani timbrò il cartellino anche l'albanese, il provvisorio 1-1 a vanificare il primo vantaggio dell'ivoriano. Bajrami, trequartista più naturale, ha il record tra i compagni di assist (tre, al pari di Bandinelli e Henderson) e cross effettuati (138); Ora a quota sei reti, nell'Empoli solo Saponara (sette) ha fatto più gol come mediano nell'era dei tre punti a vittoria. Kessie in campionato non va a segno dall'Empoli-Milan di dicembre, nel 2022 è ancora alla ricerca di una scossa e i toscani sembrano portargli bene: sono la squadra contro la quale vanta la miglior media gol in Serie A, quattro reti in cinque partite (una ogni 94 minuti di media).

MIKE MAIGNAN vs GUGLIELMO VICARIO

Portieri protagonisti: Vicario è quello che ha effettuato più parate nel campionato in corso (106); dall'altra parte, fra quelli con almeno dieci presenze, Maignan ha la terza miglior percentuale di parate (76%). Come gol subiti la differenza è netta: 29 in 28 giornate per i rossoneri, il quarto miglior reparto difensivo; 53 per gli azzurri, la seconda peggior retroguardia. Entrambi arrivano da un clean sheet: Mike a Napoli (1-0), Vicario a domicilio del Genoa (0-0). In particolare, il francese e il Diavolo stanno compiendo un grande lavoro per mantenere la porta inviolata: Napoli e Sampdoria in Serie A, Lazio e Derby in Coppa Italia, quattro delle ultime sei gare senza incassare.

DAVIDE CALABRIA vs PETAR STOJANOVIĆ

Attenzione ai terzini destri. Calabria, senza lo squalificato Hernández, avrà più responsabilità e anche più licenza di spingere. E a Napoli ha messo lo zampino sul gol-vittoria, calciando il pallone poi deviato dalla zampata decisiva di Giroud. Stojanović è una sorpresa dell'Empoli: primo per passaggi effettuati (1086), passaggi nella metà campo offensiva (629) e contrasti (81). Fedelissimi di Pioli e Andreazzoli, anche se lo sloveno ha avuto un andamento più regolare in termini di presenze soprattutto grazie all'assenza di infortuni: 25 a 17 in campionato. In fascia ci sarà da correre e lavorare con attenzione, gli spazi non mancheranno e nemmeno i pericoli.