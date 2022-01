Ds Ascoli: “Tsadjout del Milan era il nostro unico obiettivo: assomiglia a Lukaku”

Il direttore sportivo dell'Ascoli ha parlato del nuovo arrivato Tsadjout. Sentite le sue parole di elogio nei confronti dell'ex rossonero.

“Sono soddisfatto di aver preso Tsadjout dal Milan: non abbiamo cercato altri, era il nostro unico obiettivo. Lo seguo da qualche anno e a me è sempre piaciuto. C’era tantissima concorrenza, anche quella del Pisa. Noi siamo stati sempre fiduciosi e diretti, abbiamo fatto un pressing importante sull’entourage e sul Milan. Penso che allo stato attuale sia un diamante grezzo, è un calciatore moderno. Se vogliamo un paragone azzardato mi ricorda Lukaku: grande padronanza fisica, ancora non ottimale prolificità. Speriamo che con noi possa crescere e sbloccarsi anche da questo punto di vista e poi fare una carriera importante. A centrocampo siamo parecchi, Castorani partirà per fare esperienza. Non andremo però oltre le 4 operazioni di cui ho parlato all’inizio".