Milan, trovato accordo con Siro: è il nuovo Official Hotel Partner

Il Milan ha annunciato di aver sottoscritto un accordo pluriennale con Siro. Il marchio diventa sponsor ufficiale del club.

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Milan ha reso noto di aver trovato un accordo pluriennale con Siro. Sarà il nuovo Official Hotel Partner: “AC Milan è felice di annunciare una nuova partnership pluriennale con SIRO. La rivoluzionaria hospitality experience creata da Kerzner International ("Kerzner") diventa il nuovo Official Hotel Partner dei rossoneri”. Si legge ancora “Kerzner ha lanciato SIRO all'inizio di quest'anno. Ha creato una innovativa hospitality experience che coinvolge sia per gli atleti d'élite che gli aspiranti atleti. In aggiunta SIRO fonde i confini tra ospitalità, fitness e benessere. Vuole costruire un ecosistema per offrire una nuova prospettiva ed esperienze energizzanti. Anche SIRO mira a creare una comunità globale di persone affini, che hanno uno stile di vita attivo e che vivono appieno la loro vita”.