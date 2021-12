Milan, Sacchi: “Troppi infortuni, ma campionato entusiasmante”

Arrigo Sacchi ha commentato la vittoria del Milan contro i granata e la corsa scudetto. Ecco le sue dichiarazioni.

Gli anticipi della 16esima giornata di Serie A hanno dato delle risposte importanti sulla questione corsa scudetto. A trionfare è il Milan , che raggiunge il primo posto in classifica con 38 punti. Cadono i partenopei in casa, fermati dall’inarrestabile squadra bergamasca. Gli azzurri si fermano così al terzo posto in classifica, superati anche dai neroazzurri (vincitori contro i giallorossi a Roma). Il campionato si fa sempre più avvincente e mai come quest’anno c’è il totoscommesse su chi strapperà il titolo alle avversarie.

Proprio della corsa scudetto ha parlato Arrigo Sacchi a La Gazzetta dello Sport. L’allenatore e opinionista ha dichiarato: “ E’ un campionato entusiasmante . Si sta giocando bene, a ritmi elevati. La velocità è fondamentale per dare adrenalina alla gente”. Un problema comune a tutte le squadre è il numero elevato di infortuni. Proprio su questo Sacchi afferma: “Certo che una cosa va detta subito: ci sono troppe partite, e dunque troppi infortuni . Avanti di questo passo, le squadre si allargheranno, vedremo rose di trenta e più giocatori, i costi aumenteranno e lo spettacolo non ne trarrà benefici. Intervenire prima che sia troppo tardi, bisogna farlo”.

Sacchi ha poi commentato la vittoria dei rossoneri contro i granata: “Troppa differenza tra i rossoneri e la Salernitana. Alcune cose, però, le ho apprezzate. Ad esempio, Leao e Kessie hanno fatto cose devastanti. Florenzi mi pare in crescita. La squadra mi sembra che stia bene, però i difensori, non mi stancherò mai di dirlo, devono salire più rapidamente in modo da accorciare di più le distanze tra i reparti e rendere la manovra più fluida. Brahim Diaz ha commesso troppi errori e preoccupa un po’ Romagnoli”. Ha concluso l’intervista con un commento sul Napoli: “Ha pagato le tante assenze. E comunque ha lottato fino in fondo. I ragazzi di Spalletti non sono a fine corsa”.