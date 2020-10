Trevisani: “Theo e Hakimi sono quasi registri della squadra”

MILANO – Riccardo Trevisani, telecronista di Sky Sport, è intervenuto a Sky Sport per commentare la sfida tra gli ex Real Madrid Theo Hernandez e Hakimi. Ecco le sue parole: “C’è una zona del campo dove mettere una telecamera solo per guardare quei due, Hakimi e Theo Hernandez. In quella parte lì metti un autovelox e vedi chi sorpassa i 35 km/h (ride, ndr). Theo gioca da quarto, ma in realtà il Milan spessissimo si sistema a 3 e di fatto Theo sale e fa l’attaccante, per Hakimi è uguale. Sono due difensori sulla carta, ma sono due che di fatto sono quasi i registi della squadra: sono quelli che toccano più palloni, quelli che fanno più male, quelli che vanno spesso uno contro uno. Più importante Theo per il Milan o Hakimi per l’Inter? I nerazzurri hanno più giocatori forti, quindi Hakimi è più sostituibile di Theo. Se si fa male Theo per il Milan è un bel problema. Sono entrambi molto migliorati in fase difensiva, forse Theo un po’ di più”.