Transfermarkt – Theo Hernandez è il terzino che vale di più in Serie A

Secondo Transfermarkt, Theo Hernandez è calciatore con maggior valore di mercato nel campionato di Serie A. Con ben 48 milioni di euro.

In questo avvio di stagione il francese ha totalizzato 15 presenze in campionato, trovando la via del goal per ben 2 volte ed inoltre fornendo anche 4 assist ai propri compagni. Ad oggi il calciatore è un perno fondamentale della difesa di Stefano Pioli, ed il Milan farà di tutto per trattenerlo al più lungo possibile tra le fila rossonere.