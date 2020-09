Transfermarkt.it – Pseftis al Milan: “Questo club è un sogno per ogni calciatore. Voglio ripagare chi ha creduto in me”

MILANO – Il Milan lavora per il futuro. Infatti la dirigenza rossonera si è assicurata, secondo quanto riportato da Transfermarkt.it, il giovane portiere Fotis Pseftis. Il ragazzo, classe 2003, gioca con l’Astreras Tripoli ma si allena con la prima squadra da tempo. L’estremo difensore, alto 1.90, ha dichiarato: “Sono molto emozionato per quello che mi è successo negli ultimi giorni. Mi sento fortunato, provo sentimenti che difficilmente avrei immaginato di provare. […] Il Milan è un sogno per ogni calciatore e cercherò di ripagare chi ha creduto in me”.