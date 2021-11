Nazionale – Totti: “Dobbiamo andare al Mondiale perché è lì che dobbiamo stare”

[an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]

La bandiera giallorossa Francesco Totti ha parlato dell'Italia e della possibilità di andare ai Mondiali in Qatar.

Redazione Il Milanista

Alla vigilia della partita importantissima tra Italia e Svizzera in programma domani sera allo stadio Olimpico di Roma, è intervenuto Francesco Totti che ha detto la sua sulla possibile qualificazione degli uomini del commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini sui prossimi Mondiali in programma in Qatar nel 2022. Francesco Totti ha parlato in esclusiva dell'Italia alla Gazzetta dello Sport. L'ex giocatore della Roma ha detto: "Dopo l'amarezza del 2018, stavolta dobbiamo farcela ad andare in Qatar per affrontare i campioni più forti del pianeta. Perché quello è il posto in cui una squadra come l'Italia dovrebbe sempre stare. Abbiamo dimostrato all'Europeo di avere le qualità per farcela". Queste le parole di Francesco Totti sulla Nazionale di Roberto Mancini.

Le parole di Roy Hodgson su Italia-Svizzera

Quando c'è Italia contro Svizzera non si può non interpellare Roy Hodgson. L'ex commissario tecnico inglese e svizzero ha parlato ed è tornato indietro negli anni al 1993 quando gli elvetici guidati da lui strapparono in pass per USA 1994 proprio battendo gli Azzurri a Berna. Le parole di Roy Hodgson: “Fantastici, davvero. Eravamo in un girone difficile, con Italia e Portogallo, ma siamo partiti bene con il 2-2 di Cagliari. E alla fine proprio la vittoria azzurra contro i portoghesi all’ultima giornata ci ha portato a Usa ‘94”. Queste le parole di Roy Hodgdos su quella partita che valse alla Svizzera il pass per USA 1994.

Le parole di Carlo Ancellotti sul tema Nazionale

Anche Carlo Ancelotti ha parlato del tema Nazionale. In particolare Re Carlo si è espresso sulla possibilità di allenare una Nazionale in futuro e in particolare la Colombia: “A me piace lavorare con i club, giorno per giorno. Non credo che accadrà mai che io alleni una Nazionale”. Queste le parole del tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ai microfoni di ESPN F360.

