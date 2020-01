Torregrossa: “Ecco il mio Fantacalcio: domenica mi sono schierato, ma avevo contro Immobile…”

MILANO – Dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo nella prima parte del campionato, Ernesto Torregrossa è tornato. Il numero 11 sta provando, con successo, a riprendersi il suo Brescia, ma non solo. Dopo l’ultima doppietta nella scorsa giornata siglata contro il Cagliari, l’attaccante biancazzurro è entrato nei cuori di molti fantallenatori. Lui stesso si è detto essere un amante del fantacalcio. Qui di seguito riportata a tal proposito l’intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni di Fantacalcio.it.

LA PASSIONE PER IL FANTACALCIO – “Sono un grande appassionato di Fantacalcio sin da piccolo, ci gioco con i miei amici del paese. Ritrovarmici ad esserne uno dei protagonisti è un po’ strano adesso, ma ci ho fatto l’abitudine. Quando giochi e sei in campo non pensi al Fantacalcio. A fine partita, se le cose vanno bene, sei contento perché hai portato punti e bonus anche alla tua fantasquadra“.

TORREGROSSA HA ACQUISTATO TORREGROSSA? – “Sì, mi sono acquistato, non vedevo l’ora. Noi facciamo un’asta a busta chiusa, siamo in quaranta ed i primi sette che fanno l’offerta migliore prendono quel calciatore. Non c’era molta fiducia in me, mi sono preso con il minimo di crediti“.

UNA LEGA CON I COMPAGNI DI SQUADRA? – “Fantacalcio con i miei compagni di squadra? No, lo faccio con i miei amici del mio paese. Qualche altro mio compagno di squadra lo fa con i suoi amici, c’abbiamo pensato a inizio anno ma non volevamo essere troppo coinvolti emotivamente (ride, ndr)“.

L’ASTA E LA ROSA DI TORREGROSSA – “Volevo prendere Immobile e Belotti, ma con il sistema a buste chiuse è difficile aggiudicarsi i calciatori, soprattutto quelli più importanti. Sono riuscito a prendere solo Belotti ed Immobile mi è sfuggito per qualche credito, non avevo sbagliato con le mie intuizioni iniziali. Poi ho acquistato me, Vlahovic e Inglese. Ho puntato su calciatori che non erano molto ricercati nella prima base d’asta. A centrocampo le mie scommesse sono state Tonali e Castrovilli. Con quest’ultimo c’ho giocato contro in serie B due anni quando era alla Cremonese e mi aveva veramente impressionato. Per noi calciatori spesso è più facile scoprire qualche sorpresa (ride, ndr). Anche se il Fantacalcio è diversa come struttura rispetto al calcio vero e proprio: magari prendi un centrocampista che gioca sempre ottime partite, ma che porta pochi bonus“.

DOPPIETTA CON IL CAGLIARI, TORREGROSSA SI E’ SCHIERATO? – “Sì, anche se purtroppo ho perso 5-3 perché il mio avversario aveva Immobile in campo. Incredibile, ho fatto 82 punti ed ho perso. Mi schiero sempre comunque, così mi do un po’ di carica in più, sento più responsabilità“.

FANTACALCIO ARGOMENTO NELLO SPOGLIATOIO? “Se ne parla poco, all’inizio dell’anno ci si confronta facendo il fantacalcio con il proprio gruppo di amici chiedendo chi acquistare, su chi puntare. Ma nulla di più. Non è un discorso molto battuto“.

RAPPORTO COI FANTALLENATORI SUI SOCIAL – “Penso che il Fantacalcio sia diventato, ormai, un fenomeno sociale. Ci sono tantissime persone che lo fanno e tantissimi mi scrivono sui profili social. All’inizio sono stato infortunato tre mesi quindi non l’ho vissuta tanto. Da quando sono rientrato e sto giocando i messaggi sono tanti. Ovviamente son contento quando mi arrivano tanti messaggi positivo, meno per quelli negativi“.