Milan, torna a parlare Calhanoglu: ecco le dichiarazioni sui rossoneri

Intervistato al termine di Inter-Napoli, Calhanoglu ha parlato anche del Milan. Ecco le parole sulla sua ex squadra.

Redazione Il Milanista

Hakan Calhanoglu è tornato a parlare del Milan. Il centrocampista doveva rinnovare con i rossoneri, ma in estate è passato a sorpresa all’Inter. Proprio durante il derby del 7 novembre ha segnato alla sua vecchia squadra e ha esultato. Gesto che non è piaciuto ai diavoli. Ora il turco è tornato a parlare della sua ex squadra. In seguito alla vittoria per 3-2 sul Napoli, il centrocampista ha rilasciato delle dichiarazioni. Ecco le sue parole: "Come ha detto prima il mister, chi si sente bene calcia il rigore. Io ho fatto gol contro il Milan e volevo calciare”.

Poi ha parlato del suo modo di giocare all’Inter, diverso rispetto al ruolo rivestito per i rossoneri. Afferma: “Quest'anno ricopro un altro ruolo che all'inizio mi metteva difficoltà, poi ho iniziato a fare bene. Ho bisogno di un po' di tempo, i compagni sono nuovi ma mi hanno dato una mano. Se hai pressione devi stare rilassato. Se hai troppo stress poi sbagli: devi stare tranquillo, ma ho fiducia in me. Quando calcio devo pensare che il portiere non ha chance di prendere il pallone”.

Il centrocampista vuole continuare a fare bene con i nerazzurri. In questa prima parte di campionato ha collezionato 11 presenze in Serie A, condite da 3 reti e 4 assist. Assicura: ”Ora voglio continuare così, stiamo bene in mezzo con Barella e Brozovic ma ce ne sono anche altri. Siamo una squadra forte”. E sulla gara contro il Napoli: “Abbiamo giocato bene. Il Napoli è forte e fa pressing alto. Alla fine non abbiamo mollato mai. So che gli ultimi 10 minuti erano un po' difficili, ma alla fine contano solo i tre punti. Siamo contenti, abbiamo giocato sempre bene negli scontri diretti e oggi finalmente abbiamo vinto. Siamo sulla buona strada. Ora c'è lo Shakhtar, vogliamo passare il turno in Champions".