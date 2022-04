Dove vedere la partita tra Torino e Milan in tv stasera?

Stasera il Milan si gioca un pezzo di Scudetto. Dopo la sconfitta del Napoli, i rossoneri vincendo allungherebbero sugli azzurri

Redazione Il Milanista

Il Milan ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale che dice: “Torino-Milan verrà trasmessa in Italia in esclusiva da DAZN, con calcio d'inizio alle ore 20.45. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su SKY (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta del pre-partita rossonero si aprirà alle 19.30, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio dell'Olimpico Grande Torino. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli. Dalle 20.40 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Francesco Specchia, Lollo e Garrincha. Da non perdere la diretta live su Twitter e la copertura su acmilan.com e AC Milan Official App”.

Qui Serie A

“Ad arbitrare Torino-Milan sarà Daniele Doveri. Ad assisterlo, Lo Cicero e Bercigli come guardalinee, Marcenaro come quarto uomo e Irrati (coadiuvato da Longo) al VAR. Per il fischietto toscano sarà la 192ª direzione in Serie A: 23 i precedenti con i rossoneri (il più recente è il Derby d'andata, finito 1-1), 16 coi granata (il più recente è di un anno fa, 1-0 casalingo all'Udinese). Torino-Milan sarà il posticipo domenicale della 32ª giornata. Sabato si sono già giocate Empoli-Spezia 0-0, Inter-Hellas Verona 2-0 e Cagliari-Juventus 1-2. Domenica, invece, Genoa-Lazio 1-4, Napoli-Fiorentina2-3, Sassuolo-Atalanta 2-1, Venezia-Udinese 2-1 e Roma-Salernitana (18.00). Lunedì, infine, Bologna-Sampdoria (20.45)”.

La classifica attuale

“Questa la classifica attuale: Milan* 67, Inter*, Napoli* 66, Juventus 62, Lazio 55, Roma* 54, Atalanta** 51, Fiorentina** 50, Hellas Verona 45, Sassuolo* 43, Torino** 38, Bologna** 34, Udinese*** e Empoli 33, Spezia 32, Sampdoria* 29, Cagliari 25, Venezia** e Genoa 22, Salernitana*** 16. (* una partita in meno, ** due partite in meno, *** tre partite in meno)”. Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito a dove poter vedere la partita di stasera tra Torino e Milan in programma alle ore 20.45 allo stadio Grande Olimpico di Torino.