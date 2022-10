Torino-Milan: vediamo la “time machine” della gara

Domani sera il Milan farà visita al Torino per il posticipo della dodicesima giornata di Serie A. il comunicato ufficiale

Redazione Il Milanista

“La trasferta di Torino chiuderà l'intenso mese di ottobre per i rossoneri. Di ritorno dalla sfida sul campo della Dinamo Zagabria e in attesa di ospitare il Salisburgo per l'ultima gara del Girone E di Champions League, allo stadio Olimpico Grande Torino i rossoneri sono attesi dalla truppa granata guidata da Ivan Jurić. La trasferta contro il Toro ha sempre dato del filo da torcere al Milan, con il nostro Time Machine andiamo a rivivere la sfida valida per la stagione 2002/03 di Serie A”.

LO SCENARIO — “22 febbraio 2003. Si gioca allo stadio delle Alpi la sfida di ritorno tra Torino e Milan, valida per il 22esimo turno di A. Nella gara di andata i rossoneri si sono imposti con un netto 6-0 a San Siro, firmato dalle reti di Pirlo, Serginho e dalla tripletta di Inzaghi, a cui aggiungere l'autorete di Fattori. I granata si avvicinano al match da fanalino di coda, mentre i rossoneri inseguono la vetta della classifica, persa dopo un periodo complicato a livello di risultati”.

MONOLOGO ROSSONERO — “Passano due minuti e il Milan apre le marcature: Serginho avanza e allarga verso Maldini, il capitano vede e serve Inzaghi che converte tutto solo dal centro dell'area di rigore. I rossoneri non rischiano nulla e vanno in più occasioni vicini al raddoppio, creando occasioni su occasioni. Nel finale di tempo sale in cattedra Seedorf: al 43' il centrocampista olandese supera Manninger con un'esemplare punizione dal limite, e cinque minuti più tardi - servito da Redondo - si ripete saltando due uomini in area con un dribbling per poi piazzare nuovamente il destro alle spalle del portiere granata”.

GESTIONE E GARA INTERROTTA — “La seconda frazione vede i rossoneri di Ancelotti in totale controllo dell'andamento della gara, con il Toro alle corde e non in grado di rispondere alle sortite offensive rossonere. Intorno al minuto 64 la partita viene però sospesa dal direttore di gara a causa di disordini provocati dai tifosi di casa. Il Giudice Sportivo convaliderà il punteggio del campo (0-3), in una stagione storica che i rossoneri chiuderanno al terzo posto nel campionato di A, ma che vedrà il gruppo di Ancelotti trionfare in Champions League nella Finale di Manchester 2003”. Questo il comunicato ufficiale.