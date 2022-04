Tatarusanu: “Ci siamo preparati bene, oggi importante vincere”

Nel prepartita di Torino-Milan ha parlato Ciprian Tatarusanu ai microfoni di Milan tv. Sentite le sue parole

In esclusiva ai microfoni di Milan tv ha parlato Ciprian Tatarusanu, secondo portiere rossonero, che ha detto: "È stata una settimana buona, ci siamo preparati intensamente col pensiero di vincere oggi. Ci stiamo preparando molto bene, siamo contenti che non prendiamo goal, ma è più importante vincere, non il non prendere gol. Il Torino è una squadra intensa, mette tanta fisicità ma noi possiamo e dobbiamo dare di più rispetto a loro". Queste le parole di Ciprian Tatarusanu a Milan tv.