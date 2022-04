Torino-Milan: ecco le formazioni ufficiali della partita

La partita tra Torino e Milan andrà a chiudere questa domenica di Serie A. I rossoneri sono chiamati a vincere tra pochi minuti

Tra pochi minuti i rossoneri scenderanno in campo allo stadio Olimpico Grande Torino per il posticipo domenicale della 32esima giornata di Serie A. Quella di stasera sarà una partita molto importante e delicata per il campionato dei rossoneri. Il Milan di Stefano Pioli sarà impegnato contro il Torino di Ivan Juric e dopo il mezzo passo falso contro il Bologna a San Siro, il diavolo è chiamato a rialzarsi. Non saranno ammesse altre battute a vuoto se il Milan vuole continuare a mantenere la vetta della classifica e lottare per lo Scudetto. La sconfitta del Napoli ha sicuramente tolto un po' di pressione al diavolo, ma l'Inter c'è e il Milan non può rilassarsi.