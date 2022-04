Torino-Milan: dopo Bologna ancora un pareggio a reti bianche

Ecco il commento del club di via Aldo Rossi al match di ieri sera tra Milan e Torino finito 0 a 0

Di nuovo zero a zero. Al Grande Torino il Milan gioca con intensità, coraggio e cattiveria ma non trova la via della rete, per la seconda partita consecutiva. Dopo il pareggio casalingo con il Bologna di lunedì, ecco un'altra X, stavolta con i granata. Tanto il cuore messo in campo, tante le potenziali occasioni, ma poca precisione negli ultimi metri: così nasce il risultato di questa sera, che lascia la porta rossonera nuovamente inviolata (quinta volta consecutiva in campionato) ma produce soltanto un piccolo passettino in classifica. Dopo le tre vittorie di marzo, i rossoneri stanno vivendo una fase di rallentamento a livello di prestazioni, precisione e punti conquistati ma sono ancora lì, in testa alla graduatoria. Le assenze last minute di oggi - Ibra, Bennacer, Castillejo e Rebić, oltre a quelle già note di Romagnoli, Florenzi e Kjær - hanno intaccato le alternative a disposizione del Mister ma non lo spirito della squadra, che proverà a ritrovare il successo venerdì a San Siro contro il Genoa. Crediamoci!