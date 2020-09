Torino – D’Angeri: “Pronto a intavolare una trattativa”. Avvocati già a Milano

MILANO – A “TuttoSport” è intervenuto l’Ambasciatore per gli affari europei del Belize Nunzio Alfredo D’Angieri, il quale ha dichiarato il proprio interesse a comprare il Torino da Urbano Cairo: “Conosco Cairo da molti anni, e non voglio interferire con i suoi affari e per questo sono pronto a intavolare una trattativa, ma soltanto a fronte di una sua apertura a cedere la società. Così fosse, e se il prezzo sarà congruo e potrò intervenire sullo stadio, l’affare potrà andare in porto. Se Cairo è disposto a discutere, gli avvocati dello studio Munari-Cavani sono pronti ad aprire il confronto. Vi posso già dire che il presidente sarebbe mio figlio Teava“.

AGGIORNAMENTI – Secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb”, gli avvocati dello studio incaritcato da D’Angeri sono a Milano per tastate la disponibilità di Urbano Cairo a cedere il club granata.