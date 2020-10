TOP&FLOP – Tonali così non va. Diaz inventa calcio

MILANO – Il Milan ci mette appena 45 minuti per chiudere la pratica Celtic, match della prima giornata di Europa League. Da rivedere un po’ tutto l’atteggiamento dei rossoneri nel secondo tempo, dove sono stati abbassati un po’ troppo i ritmi, ma il Diavolo continua nella sua scia di risultati utili consecutivi.

TOP – BRAHIM DIAZ: l’ex Real Madrid parte piano, ma il suo rendimento durante la partita è incredibile: gioca e inventa calcio. Si accende con un gol bellissimo. Un colpo, l’ennesimo, di Maldini e Massara.

FLOP – TONALI: il metronomo italiano continua a faticare nel Milan. Anche oggi il numero 8 sembra essere un lontano parente di quello ammirato con la maglia del Brescia la scorsa stagione. Ha responsabilità sul gol di Elyounoussi, dove lascia saltare troppo liberamente il biancoverde. Il mediano prende anche un giallo, che rappresenta un po' la frustrazione del ragazzo che all'ombra del Milan ancora non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale. Doveva essere il grande colpo di questo mercato, ma al momento è diamante allo stato grezzo. Serve un'inversione di marcia al più presto, oppure rischia di essere anche un flop in questo Milan che sogna in grande.