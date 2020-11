Top&Flop – Questo Romagnoli non convince. Ibra? Non servono altri commenti

MILANO – L’Udinese doveva essere vittima sacrificale di questo Milan, ma i bianconeri hanno tirato fuori una prestazione in crescendo, puniti solo dalla classe di Zlatan Ibrahimovic (e come ti sbagli) e dalla sua stella, Male invece Romagnoli. Ecco allora i protagonisti di Top&Flop per Udinese-Milan.

TOP – Zlatan Ibrahimovic: Lo svedese gioca a tutto campo, non si ferma mai: è a centrocampo, a destra, a sinistra dietro i trequartisti e in attacco. Non si ferma mai, anche perché il gioco dei rossoneri passa per lui e le sue idee. La giocata per l’assist a Kessié, nel primo tempo per l’uno a zero, è da palati fini: c’è tutto Ibrahimovic dalla forza fisica, alla fantasia passando per un’ottima visione di gioco. Il gol vittoria del Milan è un colpo geniale spalle alla porta. Lo strano caso di Benjamin Burton continua…

FLOP – Alessio Romagnoli: è lui il peggiore tra le fila del Milan. E non c’entra il rigore (dubbio), bensì l’azione che porta al tiro dagli undici metri. L’ex Roma e Samp è autore di una partita tutt’altro che eccellente e nell’attacco che porta al penality, l’errore del portodanzese non è provare a colpire la palla bensì permettere a Pussetto di entrare in area quasi indisturbato. Ma attenzione perché, dopo la vittoria, arriva una grandissima novità anche per il mercato rossonero. Esplode la bomba, colpo da fantascienza: la notizia è clamorosa! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA