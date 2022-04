Top&Flop: l’attacco non funziona più. Maignan salva tutto

Top & Flop la rubrica de IlMilanista.it che analizza il migliore e il peggiore in campo del Milan nell'ultima uscita

FLOP - Sarebbe troppo facile dare la colpa del pareggio solo a un giocatore come magari Brahim Diaz (ancora una volta inguardabile) o a Rafael Leao (tornato ad essere sconclusionato e irritante). Il flop questa volta è di reparto: tutto l'attacco. Infatti nel match di ieri nessuno dei giocatori schierati dalla trequarti in avanti, cambi compresi, è riuscito a creare una vera minaccia, tanto che nei primi 45' l'unico tiro in porta è arrivato da Calabria. Merito del Torino è quello di aver avuto un Bremer capace di bloccare ogni singolo tentativo del Milan, ma i rossoneri sono parsi più volte spaesati. Serve di più per lo scudetto (e non serve cercare rigori inesistenti)

TOP - Il migliore in campo per il Milan ha un nome e un cognome: Sandro Tonali. Eppure il premio di Top non va all'ex Brescia. Il titolo di Top va a Mike Maignan per due motivi. Il primo è la durata con Tonali sostituito all'82esimo, il secondo è per la parata che compie nei minuti finali. Il Toro in attacco sembrava avere più idee rispetto al Milan tanto da mettere in ansia i due centrali ammoniti. God save Maingan.