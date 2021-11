Milan – Porto, TOP e FLOP: Che delusione! C’è una costante positiva

Chi sale e chi scende nella gara di Champions fra il Milan di Stefano Pioli e il Porto di Sergio Conceicao: Top e Flop

Non una serata memorabile purtroppo quella di ieri a San Siro. Il Milan non è andato oltre l'1 a 1 con il Porto ed ora la qualificazione agli ottavi di Champions è davvero appesa ad un filo. La vittoria del Liverpool sull'Atletico permette ai rossoneri di conservare qualche flebile speranza. Vediamo insieme i top e i flop della gara contro i lusitani.

TATARUSANU - Il tanto bistrattato portiere rumeno salva il risultato con due grandi interventi su Mbemba e su Grujic. Non era facile reagire dopo il gol arrivato dopo appena 5 minuti di gioco. Non è Maignan, ma non è nemmeno così scarso come si diceva. Stilisticamente non sarà perfetto, ma l'importante è che sia efficace. Si disimpegna anche discretamente con i piedi.