TOP E FLOP | Chi sale e chi scende nel Milan dopo la sfida alla Salernitana

Ieri sera si è giocata Milan-Salernitana. Andiamo a vedere i top e i flop della sfida dell'Arechi per quanto riguarda i rossoneri

Redazione Il Milanista

Ieri sera si è giocata Salernitana-Milan. Il teatro della sfida è stato lo stadio Arechi di Salerno. Il match è terminato per 2-2. Serata amara per i rossoneri che dopo essere passati in vantaggio si sono fatti rimontare e sorpassare dai granata del neo-tecnico Nicola. Alla fine è stato Ante Rebic ad evitare la sconfitta esterna sul campo dell'ultima in classifica.

TOP - Uno dei giocatori che sicuramente ha fatto il suo compito fino in fondo anche ieri sera è Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 ex Brescia si merita il premio di migliore in campo assieme a Junior Messias in una serata che resta comunque da dimenticare.

L'altro giocatore meritevole di lodi è, come detto, Junior Messias. E' lui l'uomo in più di Stefano Pioli. Sta trovando la miglior condizione e partita dopo partita si sta prendendo il Milan. Arrivato quasi per caso dal Crotone. Si temeva che non fosse adatto per un palcoscenico così elevato. Mai una considerazione poteva essere così sbagliata. Ieri sera decisivo con il gol del momentaneo vantaggio rossonero. Ondeggia sul pallone. Trae sempre in inganno l'avversario di turno con le sue finte. Ha un modo tutto suo di interpretare il calcio. Quasi alla "Ilicic" per fare un paragone.

FLOP - Mike Maignan. E' lui il flop del Milan di ieri sera. Colpevole sul primo gol di Bonazzoli. Poi rischia di fare un'altra frittata ma Romagnoli è lesto e capisce le intenzioni dello stesso Bonazzoli che in rabona cerca il secondo eurogol della serata.

Come secondo flop ci sentiamo di nominare Rafael Leao. Il giocatore portoghese non entra mai in partita con le sue giocate. Pioli si arrabbia e non poco con lui. Avrebbe le capacità per svoltare la partita da solo, ma è evanescente. Nonostante sfiori un super gol in sforbiciata la sua prestazione non è sufficiente.