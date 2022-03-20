TOP E FLOP | Chi sale e chi scende nel Milan dopo la sfida al Cagliari

Ieri sera si è giocata Cagliari-Milan. Andiamo a vedere i top e i flop della sfida della Domus Arena per quanto riguarda i rossoneri

[fncvideo id= autoplay=true][fncvideo id=597183 autoplay=true]

Ieri sera allo stadio Domus Arena di Cagliari è andata di scena la partita tra Cagliari e Milan valida perla 30esima giornata di Serie A. Ad avere la meglio è stata la squadra rossonera di Stefano Pioli che alla fine è uscita vittoriosa dal campo di gioco grazie al gol di Bennacer che ha risolto l’incontro. Ora il Milan si candida ancora di più per la vittoria dello Scudetto e mette una partita di distanza tra se e le inseguitrici ovvero il Napoli di Luciano Spalletti e l’Inter di Simone Inzaghi. Andiamo a vedere i top e i flop della gara di ieri sera per quanto riguarda il Milan.

TOP – Uno dei giocatori promossi dopo la gara di ieri sera è sicuramente Bennacer ovvero il giocatore che ha deciso la partita con il suo gol. Una prestazione da top player quella del mediano ex Empoli. Le chiavi del centrocampo rossonero le ha prese lui e le sta conservando con estrema cura. L’altro giocatore “top” nel match di ieri sera della Domus Arena è stato Theo Hernandez. Il laterale francese ha offerto un’altra super prova sulla corsia mancina. Un vero e proprio fattore con le sue folate offensive. Ottima prova anche in fase difensiva per l’ex giocatore del Real Madrid.

FLOP – Un giocatore che ha non ha giocato come suo solito tra le fila rossonere è stato Rafael Leao. L’esterno d’attacco portoghese ex Lille ha offerto una prestazione al di sotto delle sue possibilità. Una partita giocata sotto tono la sua. Questo sta a dimostrare come il Milan sta davvero facendo un campionato importante. Se uno dei suoi migliori giocatori non ha risposto presente ieri sera e il Milan continua a vincere, vorrà pur dire qualcosa…Il Milan continua a vincere e convincere. Ora la squadra di Pioli non si può più nascondere.