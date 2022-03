Top e Flop Milan-Inter: il portoghese infiamma, il croato spenge

Ieri sera è andata in scena al semifinale di Coppa Italia fra Inter e Milan. Vediamo insieme i top ed i flop della gara.

Redazione Il Milanista

Nella serata di ieri è andato in scena il derby di Coppa Italia, fra Milan ed Inter. Il match è terminato con il risultato di 0-0 e quindi le sorti della prima finalista si sveleranno solamente nella partita di ritorno nel mese di Aprile. La partita si è giocata prevalentemente a centrocampo, con una lotta continua fra le due parti. Ci sono state senza dubbio anche molte occasioni, ovviamente non concretizzate. Vediamo insieme però i Top ed i Flop della gara.

TOP

Tra i protagonisti indiscussi della formazione rossonera, troviamo l'esterno lusitano Rafael Leao. Il ragazzo quando parte in velocità è imprendibile: crea ampi spazi e serie occasioni da goal, vedi in occasione della grande parata di Handanovic nei primi minuti di gioco.

Un altro pilastro della manovra di gioco rossonera è senza dubbio Bennacer, il quale ieri sera è stato il vero e proprio dominatore della mediana. Vince tutti i contrasti, recupera palla e riparte senza contare la magistrale gestione della sfera nel traffico avversario. Ottima gara anche per Fikayo Tomori. Il francese mette "il collare" a tutti gli attaccanti nerazzurri e li obbliga a stargli vicino, in modo da non far sporcare i guanti al proprio connazionale Mike Maignan.

FLOP

Ma se finora abbiamo parlato di prestazioni superlative, non si può dire lo stesso delle prestazioni di altri elementi del gruppo. Tra di questi è presente Olivier Giroud: il calciatore francese sgomita nel rettangolo verde, senza riuscire mai a mettere in seria difficoltà la retroguardia di Sime Inzaghi. A fine gara il centravanti registra zero conclusioni nello specchio della porta.

Nei Flop della gara non possiamo che non inserire Ante Rebic. Il croato subentra al devstante Rafael Leao, ma non riesce mai ad essere in gara. Il numero 12 è ancora un parente lontanissimo del giocatore pre-infortunio.