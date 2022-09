TOP E FLOP |Chi sale e chi scende nel Milan dopo la sfida alla D.Zagabria

Stasera si è giocata la partita Milan-Dinamo Zagabria. Andiamo a vedere i top e i flop della sfida di S.Siro per quanto riguarda i rossoneri

Redazione Il Milanista

Allo stadio San Siro di Milano è andata in scena Milan vs Dinamo Zagabria. Andiamo a vedere i top e i flop nei rossoneri riguardanti la gara che è terminata pochi minuti fa.

TOP

RAFAEL LEAO - Funambolico come sempre. Il giocatore portoghese è sempre un fattore per questo Milan. Quando si accende lui, si accende il Milan. 2 assist con una facilità disarmante. Nell'arco di un anno e mezzo è diventato in-so-sti-tu-i-bi-le! Vedremo come andrà con il Napoli dove lui non ci sarà causa squalifica.

SAELEMAEKERS - Si rivede in campo dal primo minuto e ripaga la fiducia che Stefano Pioli ha riposto in lui. Tante ottime giocate e una rete molto bella con un inserimento perfetto frutto di una fame di gol non indifferente.

POBEGA - Il centrocampista italiano ex Spezia e Torino entra in campo e mostra una personalità che ha impressionato. Le sue qualità già le conoscevamo. Sarà un'arma importante per Stefano Pioli.

FLOP

/