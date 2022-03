Top e Flop Napoli-Milan: il guerriero Giroud e l’assonnato Tonali

Vediamo insieme i protagonisti sia in positivo che in negativo del big match di ieri sera fra il Napoli ed il Milan.

Redazione Il Milanista

Notte magica per gli uomini di Stefano Pioli, i quali hanno battuto per 1-0 il Napoli di Luciano Spalletti. Partita quasi perfetta per i rossoneri che hanno concesso poco agli avversari ed hanno saputo colpire nel momento giusto la retroguardia di Koulibaly e compagni. E' sempre difficile battere gli azzurri, soprattutto se in palio vi è uno scudetto e se la cornice è quella del Maradona. Una zampata di Olivier Giroud su un tiro strozzato di Calabria permette ai rossoneri di espugnare gli azzurri e riportarsi in vetta alla classifica. Gara tattica e nervosa per larghi tratti, i partenopei hanno faticato a rendersi incisivi, Theo Hernandez e Saelemaekers nel finale hanno sfiorato il raddoppio in contropiede.

TOP:

Tra gli uomini più incisivi nella fila rossoneri non possiamo che non citare Super Mike, il quale è attento in ogni occasione, da portiere che ha già vinto un titolo sa bene che nel finale non si rinvia il pallone finché l’arbitro non ti viene ad ammonire. Giallo di esperienza speso benissimo. Un altro nome è senza dubbio quello di Rafael Leao. Il portoghese fa come vuole: passa in mezzo a due, tre persone. Strappa in profondità ed aiuta anche Theo Hernandez in fase difensiva. Per ultimo ma non per importanza il solito buon Olivier. con la caviglia insanguinata e malconcia a causa del calcione di Koulibaly nel primo tempo, piazza la zampata , andando a correggere il tiro sbilenco di Calabria.

FLOP:

Finora abbiamo parlato dei protagonisti del big match, ora però analizziamo anche tutti coloro che non hanno ripagato le aspettative. Tra di questi vi è Sandro Tonali: il centrocampista è apparso stanco ed non è riuscito a gestire il possesso come di solito lui sa fare. Nota dolente del match anche Saelemaekers, il quale subentrato a Messias si è divorato in pieno recupero il goal del raddoppio. Non è ammissibile sbagliare un occasione del genere in una partita come questa.