TOP & FLOP | Leao di un’altra categoria, bentornato Ante!

Il Milan conquista i 3 punti al Castellani contro l' Empoli , al termine di una gara frenetica che si è risolta tutta nel finale. La sblocca Rebic al 79', prima del ruggito dei toscani con Bajrami su punizione. A timbrare il cartellino della sfida è l'inatteso Ballo-Touré che sfrutta benissimo la sua occasione da titolare per il vantaggio rossonero poi ribadito da Rafa Leao per il 3-1 finale . Vediamo insieme i Top & Flop della gara tra Empoli-Milan .

Non lo tiene nessuno, ormai è appurato. Quando Rafael Leao parte palla al piede può mettere in difficoltà chiunque. Un'altra prova straordinaria del portoghese che crea occasioni da gol a profusione, decisivo con gol e assist sul risultato finale. L'assist lo serve a Rebic che subentrando dalla panchina riesce subito ad essere decisivo sbloccando la partita. Il croato torna a disposizione di Pioli e torna subito ad essere un fattore offensivo per Pioli e i suoi. Menzione d'onore obbligatoria per Fode Ballo-Touré che trova il primo gol della sua carriera con un gol che regala la vittoria ai rossoneri.