TOP-FLOP | Chi sale e chi scende dalla sfida fra Milan e Fiorentina

MILANO – Il Milan in campo per la nona giornata di Serie A contro la Fiorentina del nuovo allenatore, Cesare Prandelli. Nel match fra i rossoneri sale Saeleemaekers, gran lottatore su ogni palla e abile a procurarsi il primo dei due calci di rigori assegnati al club rossonero. Non segnaliamo calciatori “flop”, data la ottima prestazione messa in campo da tutta la squadra rossonera.