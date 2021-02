TOP FLOP | Chi sale e chi scende dal match contro il Crotone

MILANO – Il Milan affronta il Crotone di Giovanni Stroppa nella seconda giornata di ritorno del campionato di serie A. Dopo la vittoria contro il Bologna, i rossoneri vogliono continuare a mantenersi nelle zone più alte della classifica. Ecco dunque chi sale e chi scende dal match disputato questo pomeriggio a San Siro.

TOP – Fra i top non si può che indicare Zlatan Ibrahimovic, autore oggi del suo 500º goal in carriera in squadre di club. Ottimo il duetto con le Hao che produce lo scambio che porterà al goal del vantaggio rossonero. Leader della squadra e dispensatore di consigli in ogni momento della partita.

FLOP – Alexis Saelemaekers è il flop di questa sfida. Sostituito già alla fine del primo tempo, autore di una partita scialba e privo di incisività in ogni momento del match. Si fa ammonire ingenuamente e copre poco in fase difensiva. Oggi da rivedere.