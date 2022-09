TOP E FLOP | Chi sorprende e chi delude nel Milan contro il Salisburgo

Scopriamo insieme chi è stato il migliore e chi invece ha deluso nel Milan in questa prima giornata di Champions League 2022/2023

Il Milan che si è visto oggi è lontano parente di quello che si è ammirato pochi giorni fa nel derby. Saranno le partite tutte ravvicinate, sarà la fatica post derby, ma ciò che conta è che il Diavolo ha steccato. E in modo un po' clamoroso. Certo, forse era necessario fare dei cambi fra i titolari e dare modo a chi ha giocato poco di mettere piede in campo. E Pioli su questo non ci ha visto molto lungo, tant'è che ha fatto solamente un cambio rispetto alla sfida con i nerazzurri. Ma andiamo a scoprire meglio chi ha convinto e chi invece ha deluso.

TOP

Non ci sono tanti top, ben pochi. Il Milan nel complesso ha steccato. In ogni caso, c'è un giocatore che più di tutti ha sorpreso ed è - totalmente inaspettato - Alexis Saelemaekers. L'esterno belga ha sfruttato al meglio l'occasione datagli dal tecnico e la ripagata al meglio. È soprattutto merito suo se i rossoneri spingono, creano occasioni pericolose e vanno vicini al gol.

Alexis è ovunque, sulla fasce, in mezzo all'area di rigore, pronto a dar man forte col passaggio chiave o con l'apertura. Il Milan però non riesce a colpire. Troppo scialbe le occasioni. E allora al primo vero contropiede gestito in modo superbo, Saelemeakers fa il Giroud di turno, si fa trovare pronto in area di rigore e trafigge lui stesso l'estremo difensore degli austriaci. È grazie a lui se il Milan ora ha 1 punto in classifica.

FLOP

Se i top sono davvero pochi, i flop son diversi. A cominciare da Leao e De Ketelaere. I due vanno troppo ad intermittenza. Pare che abbiano la spia della riserva accesa. Alternano momenti di alta classe, di giocate sublimi, di dribbling unici nel loro genere a momenti in cui la luce si spegne ed entra in gioco il buio. Se per De Ketelaere questo momento è capibile - siamo solo ai primi di settembre, il giocatore deve ancora adattarsi pienamente al nuovo club -, Leao è la grande delusione. Lui è il principale trascinatore. Ma oggi ha deluso.

Chi ha deluso più di tutti però è inaspettatamente Bennacer. L'algerino avrebbe dovuto dominare il gioco, essere trascinante. E invece oggi è stata la prima serata in cui ha steccato. In campo era un fantasma. Veniva travolto dagli avversari. Sembrava senza forze. E il pressing subito sul gol del vantaggio del Salisburgo ne è la prova lampante. Forse un turno di riposo potrà rimettere le cose a posto.