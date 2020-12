Top E Flop – Solo i pali fermano Calhanoglu. Bennacer, serata no

MILANO – Il Milan questa sera è stato fermato da un coraggioso Parma sotto i colpi di Kurtic ed Hernani. Nel Milan male (molto molto male) Bennacer, mentre brilla Calhanoglu fermato solo dai pali

TOP – Senza ombra di dubbio è Hakan Calhanoglu il migliore del Milan questa sera. Il turco inventa calcio e ogni spiffero della difesa crociato diventa occasione per far partire il suo destro. L’ex Leverkusen, autore dell’assist vincente per Theo Hernandez, avrebbe meritato senza dubbio il gol ma pali e traverse si sono messe sul suo cammino

FLOP – Bennacer. Di solito tra i migliori del Milan e della Serie A, ma questa sera a scendere in campo probabilmente era il fratello dell’algerino. Pioli è costretto a toglierlo al 75′ per infortunio ma l’ex Empoli oggi non aveva più benzina nelle gambe. E tutto il gioco della squadra ne ha risentito.

