TOP E FLOP | Chi sale e chi scende dalla sfida dell’Allianz Stadium

Pareggio fra Milan e Juventus nel posticipo della quarta giornata di Serie A. Questo il top e il flop rossonero della partita.

Allo Stadium finisce 1-1, un risultato che sta stretto ai bianconeri per la mole di gioco e occasioni prodotte, ma allo stesso tempo premia la tenacia del Diavolo di crederci. Questo nonostante gli infortuni, prima quelli di Calabria, Ibra e Giroud e in ultimo quello di Kjaer nel corso del primo tempo. I bianconeri mettono la freccia dopo soli quattro minuti con un’azione travolgente e solitaria di Morata (il Milan prende gol in contropiede su un angolo a favore), il Milan acciuffa Madama alla mezzora della ripresa con un colpo di testa di Rebic su angolo di Tonali. Secondo punto della Juventus in questo campionato, decimo per il Milan che raggiunge in vetta l'Inter (aspettando il Napoli impegnato nel posticipo di lunedì in casa della Sampdoria).