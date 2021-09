TOP E FLOP | Chi sale e chi scende dalla sfida contro lo Spezia

Il top e il flop rossonero dalla sfida del Picco vinta per 1-2 dai rossoneri con gol di Maldini e Brahim Diaz.

Il Milan lascia il Picco con i 3 punti , ma quanta fatica per gli uomini di Stefano Pioli. Passati in vantaggio per 1-0 con il bel gol di Maldini, i rossoneri si fanno riacciuffare da Verde, complice una sfortunata deviazione di Sandro Tonali. Poi, la reazione. Ma soprattutto l'ingresso di Brahim Diaz. Vivacità riconquistata e seconda segnatura di giornata trovata. Al termine dei 90 minuti abbiamo analizzato chi, fra i rossoneri, può essere considerato il maggior "top" in ascesa e chi invece, rientrando fra i "flop", ha qualcosa ancora da rivedere.

TOP - Tra i top di giornata potremmo citare uomini come Maldini o Leao, capaci l'uno di segnare e l'altro di far svoltare la partita con il suo ingresso ad inizio secondo tempo. Ma, dovendo scegliere un solo rossonero, preferiamo concentrarci su BrahimDiaz. Lo spagnolo ex Real Madrid si conferma infatti la vera e propria rivelazione di quest'annata. Una prestazione che dimostra ancora una volta che la rottura col passato è netta. Perché in questa stagione - parola di Stefano Pioli - il Diavolo gioca con un trequartista-attaccante, invece che con un trequartista-centrocampista come accadeva quando c'era Calhanoglu. E la differenza sotto porta si vede tutta. A La Spezia, Diaz ha impiegato 4 minuti e 19 secondi per firmare il gol-partita: sveglio a capire in fretta che Saelemaekers sarebbe riuscito a toccargli il pallone in area, ha infilato Zoet per il 2-1. E sono già tre reti in 6 presenze, una in meno di quelle totalizzate nella Serie A 2020-21 in 27 apparizioni.