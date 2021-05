TOP E FLOP | Chi sale e chi scende dalla sfida contro l’Atalanta

Il top e il flop rossonero dalla sfida di Bergamo contro l'Atalanta.

MILANO - La partita decisiva per l'ingresso in Champions League ha dato il suo esito. Questo quindi il top e il flop rossonero. Ecco chi sale e chi scende dalla sfida di Bergamo contro l'Atalanta.

TOP - Sale in cattedra ancora una volta Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano disputa un primo tempo eccezionale, coprendo bene le numerose incursioni degli uomini Gasperini e risolvendo anche alcuni errori del compagno di reparto, Bennacer. Menzione speciale poi per il rigore siglato in maniera perfetta chiamare uno a zero per i rossoneri.