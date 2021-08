TOP E FLOP | Chi sale e chi scende dalla sfida contro il Cagliari

Il top e il flop rossonero dalla sfida di ieri sera disputata fra il Milan di Pioli e il Cagliari di Semplici.

Redazione Il Milanista

Andata in scena ieri la seconda giornata di Serie A anche per il Milan. Necessario vincere, specie dopo i passi falsi di due dirette concorrenti per un posto Champions come l'Atalanta di Gasperini, fermata sullo 0-0 dal Bologna e della Juventus, uscita con le ossa rotte da uno Stadium espugnato dall'Empoli. Il Milan sfrutta l'occasione e super la prova Cagliari. Rossoneri dunque a punteggio pieno dopo due giornate. Ora un pò di riposo per la pausa nazionali. Poi, si torna con un trittico da paura: Lazio, Liverpool e Juventus. Questi intanto, il top e il flop rossonero dalla sfida di San Siro.

TOP - Fra i top della partita di ieri sera, e se ne potrebbero citare diversi, c'è sicuramente OlivierGiroud. L'attaccante francese ex Chelsea si presenta alla grande davanti ai suoi nuovi tifosi, presenti per la prima volta a San Siro dopo ormai un anno e mezzo. Una doppietta per far capire anche al "collega", Zlatan Ibrahimovic, che c'è anche lui per un posto da titolare.

FLOP - Nessun flop in realtà da sottolineare particolarmente. La prestazione rossonera è stata comunque al di sopra della sufficienza. Chi però poteva sicuramente di più per quantità e qualità, è stato RafaelLeao. Non segna ed è poco incisivo sotto porta, come quando si divora incredibilmente il gol dell'1-0. Situazione fallita quella che il Milan avrebbe anche potuto pagare a caro prezzo nel corso della partita. Qualche spunto convincente però da segnalare nel corso del secondo tempo. Certo sta di fatto che da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più.